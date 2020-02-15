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Alsancak Kaplanı’na yan bakılmıyor

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Merit Alsancak Yeşilova, güçlü rakibi Cihangir’i Vakkas ve Mustafa Salk’ın golleriyle mağlup ederek tırmanışını sürdürürken, rakibini de sıralamada geride bıraktı. Edafe ile tek gol bulan Cihangir ise şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaştı

Alsancak Kaplanı’na yan bakılmıyor

Stad: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yusuf Bakar, Sertan Alkın

Yeşilova: Kemal, Emin, Mejdi(Mehmet), Mustafa Salk, Memduh, Burak(Ahmet), Mbah, Quincy, VakkasMustafaVardi(Yasin), Billy

Cihangir:Mehmedemin, Nurettin, Behiç, Musa, Edafe, Eric, Mikail, Çağlar, Kone, Gökhan(Hüseyin), Zihni

K-PET Süper Ligin 19. haftasında ligin 2 güçlü ekibinin mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir’i 2-1 mağlup etti.

Maça Merit Alsancak Yeşilova daha etkili başlarken, 11. dakikada Vakkas ile 1-0 öne geçti. Golden sonra Cihangir daha etkili oynarken, 13. dakikada Edafe ile skoru eşitledi. 1-1 Kalan dakikalarda Cihangir gole yaklaşmasına rağmen öne geçemedi ve devre 1-1 sona erdi.

İkinci devre ise Alsancak Yeşilova oyuna ağırlığını koydu. Ev sahibi ekip baskının sonucunu alırken, Mustafa Salk 55’te takımını yeniden öne geçirdi. Maçın 68. dakikasında sakatlanan Mejdi’nin başına hastanede 25 dikiş atıldı. Evren Karademir ve ekibi genelde iyi bir yönetim sergilerken, son bölümdeki bir pozisyonda Cihangirliler’in penaltı itirazına maruz kaldı.

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