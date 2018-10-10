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Almeyda Masterleri, Barış Kupası’nda mücadele etti

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Almeyda Masterleri, Barış Kupası’nda mücadele etti
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Almeyda Denizcilik Masterleri, 4-7 Ekim tarihleri arasından Kuşadası’nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Turnuvası’na katıldı.

3.Kuşadası Dünya Barış Kupası Masterler Turnuvası’nda Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 20 takım katıldı. Dört grupta dörderli takımlar ile 50 yaş grubunda dört takım mücadele etti. A grubunda yer alan Almeyda Denizcilik Masterleri, Kuşadası Masterleri, Adıyaman Masterleri ve Barış Masterleri ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın en önemli özelliği olan organizasyona katılan tüm takımların dostluk – kardeşlik ve birlik – beraberli içerisinde kaynaşması, turnuvada gerçekleştirilirken, turnuva sonrasında tüm takımlara kupalar verilerek teşekkür edildi.

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