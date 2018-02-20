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Alman panzeri Kartal’ı ezdi

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Alman panzeri Kartal’ı ezdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Son 16 turu ilk maçında Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi

Almanya'da Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 5-0 kazandı. 

Alman ekibinin gollerini  43 ve 66'ıncı dakikalarda Müller, 53'de Coman ile 79'da ve 88'de Lewandowski attı.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncu Vida maçın 16'ncı dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu maçın rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de  İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

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