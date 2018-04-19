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Allen’e bir maç ceza

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Allen’e bir maç ceza
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Oğuz ÇİL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 27. haftada K-Pet Süper Lig’de ve K-Pet Birinci Lig'de oynanan maçların ardından cezaları açıkladı.

Disiplin Kurulu, Alsancak Yeşilova maçında tartışmalı bir kırmızı kart gören Lefke futbolcusu Allen’e, 1 maç ceza verdi. Disiplin Kurulu’nun ilk gönderdiği listede Allen’e yanlışlıkla 2 maç ceza verildiği açıklanmıştı.

 Kırmızı Kart:

3 Maç: Ramazan Tebelleşol (Maraş)

2 Maç: Allen(Lefke), Onur Özbilgül (Esentepe)

1 Maç: Peter(Mağusa Türk Gücü), Ali Öztürk (Çanakkale), Hasan Denizalp (Görneç), Mustafa Sakallı (Dumlupınar)

4 Sarı KartCezalıları: 

Hüseyin Özbilen (Akova), Hamis Çakır, Vakkas Kaynarca (MeritA.Yeşilova), Ahmet Demir (Mormenekşe), Şahin Şeker (Esentepe), Yakup Esmeraslan(Lefke), Ozan Aygün (Girne Halk Evi), Cemal Yaşınses (Yalova), Oğuzhan Güder(Çanakkale), Uğur Tok (Ozanköy), Turgut Kaan Çoban (K.Kaymaklı), Ergün ArdaSevgin (GAÜ Çetinkaya), Stelios Kittos (Çanakkale), Hasan Uğur Kardal (Gönyeli)

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