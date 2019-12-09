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Alkışlar Bahtıkara’ya

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İncirli’nin başarılı teknik adamı Evren Bahtıkara, Dipkarpaz sahada 10 kişi kalınca, Hasan Bahtıkara’yı oyundan alarak 2 takımın da maçı 10 kişi tamamlanmasını sağladı

Alkışlar Bahtıkara’ya

Soydan SAKALLI

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi İncirli’nin başarılı teknik adamı Evren Bahtıkara, örnek işler yapmaya devam ediyor.

Futbolculuğu ve teknik adamlığında fairplay ve centilmenliği ön planda tutan Evren Bahtıkara, BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 7. haftada oynanan İncirli – Dipkarpaz maçında alkışlanacak bir davranışa imza attı.

Maça 12 kişi gelen Dipkarpaz’ın, yedek kalecisini oyuna aldıktan sonra oyuncu değişiklik şansı kalmadı. Maçın 79. dakikasında ise futbolcusu sakatlanan Dipkarpaz takımı sahada 10 kişi kalınca, Evren Bahtıkara 80. dakikada Hasan Bahtıkara’yı oyundan alarak 2 takımın da maçı 10 kişi tamamlanmasını sağladı. Maçı izleyenler Evren Bahtıkara’yı bu davranışından dolayı tebrik ettiler.

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