Ali sahalara döndü

Cihangir ikinci devreye takviyelerle oldukça güçlendirilmiş bir kadro ile girmeye hazırlanıyor. Cihangir teknik heyetini en çok sevindiren olaylardan biri ise sakatlık sürecini atlatan Ali Öztürk oldu. Ali, Antalya kampında takımla çalışırken dün oynana hazırlık maçında da temkinli ancak etkili futboluyla dikkat çekti.
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