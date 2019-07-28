Ali Koç’tan transfer açıklaması

Ali Koç, "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı şampiyon yapacağız." dedi. Başkan Koç, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transfer politikası izlediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Transferde tenkit ediliyoruz. 'Biz futbol kulübüyüz, diğer sporlara neden transfer yapıyorsunuz?' diyorlar. Doğrudur, her şeyin amiral gemisi futboldur. Futbolda başarı olmayınca diğer alanlardaki başarılar çok da kıymetli olmayabilir. Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Evet mali sıkıntılar içindeyiz. Ancak biz sadece futbol kulübü değiliz. Bu anlayışla diğer branşları yürütüyoruz. Orada nispeten transfer yapmak daha kolay. Ancak futbolda o kadar kolay değil ama bana göre şu ana kadar yaptığımız 7 transferde genci olsun, tecrübelisi olsun doğru istikametteyiz. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir veya iki stoper, 6 numara ve bir forvet daha alacağız."

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transfer yaptıklarını aktaran başkan Koç, "İçinde bulunduğumuz durumları da düşününce maddi açıdan ve UEFA kıskacı açısından parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan gazel okumak kolay. Dışarıdan atıp tutmak kolay. İşin bir de gerçeği var. Gerçekler çerçevesinde biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'dan kadrolarına kattıkları Vedat Muric transferinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Garry Rodrigues'in buraya geliş şekli de büyük bir başarıdır. Onun da burada detaylarına girmeyeceğim. Oradan da bize saldırıyorlar. Suudi Arabistan'dan kaynağını da henüz bulamadığımız bir açıklama... Yok efendim 5 milyon avro veriyormuşuz, bütün maaşı ödüyormuşuz. Tereddütü olan da gelsin kulübe ona da gösterelim sözleşmeleri. Biz ne dediysek öyledir. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; evet bu işlerin daha erken olmasını biz de isteriz. Hocamızın elinde çok daha iyi bir kadro var. Çıkacak en iyisini yapacak. Hiç kimse de mazeret üretmeyecek. Omuz omuza vereceğiz, bu takımı şampiyon yapacağız. Yeni transferlerimiz de olacak."

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi

Ali Koç, 19 yaşındaki oyuncuları Eljif Elmas'ın İtalyan ekibi Napoli'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Eljif Elmas konusunda eski yöneticiler de hortladı. Federasyon ziyareti falan yapıyorlar, ilgiyle izliyorum. Onlara da bir iki lafım olacak. Eljif çok genç bir yaşta büyük bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe A Takımı'nın formasını sürekli giydi. Meziyetini de hafife almayan, gençliğin verdiği duygularla disiplinsiz davranmayan, her daim bu formayla görmek istediğimiz karaktere sahip, geleceği çok parlak bir futbolcumuz. Onun yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki kulübümüzü de iyi şekilde temsil edecektir. Ciddi bir transfer kaynağı elde ettik. Bu satışı yaptık. Yine hedef haline geldik. Arkadan iş çeviriyormuşum. İş ilişkilerim ile Napoli Kulübüne para veriyormuşum. Bu şeylerin sonu yok. Transferinde emeği geçen, kendisine şans veren, gelişimine katkı sağlayan başta Phillip Cocu ile Ersun Yanal'a ve yüksek bedelle satılmasını sağlayan pazarlıklarda bulunan Damien Comolli ve Selahattin Baki'ye, emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kulüpte ilerleyen dönemde çok daha büyük bir tüzük değişikliğine gideceklerini anlatan Ali Koç, "Daha dinamik ve çağdaş tüzüğe ihtiyaç var. İki yılda bir seçim olmaz. Seçim mümkünse dört yılda bir olmalı ve üç kereyle de sınırlanmalı." ifadelerini kullandı.

Eski yöneticilerden Köksal Özbek'in konuşmasına tepki gösteren Koç, "Laflarınızı aynı şekilde iade ediyorum. Dereağzı'nda oturup ahkam kesmek kolay. Nelerle uğraştığımızı bir bilseniz biraz daha konuşmalarınızda mahcup olurdunuz. Bugüne kadar sabrettim, yutkundum. Her şeyin bir yeri, yordamı vardır. Dereağzı'ndaki büyüklerimiz değerlidir ancak bu camia sadece Kıbrıs'ta oturanlardan teşkil olmaz. Bu camianın 33 bin üyesi var. Milyonlarca taraftarı var. Bu camia bir avuç insan tarafından itilip kakılacak bir camia değil." değerlendirmesinde bulundu.