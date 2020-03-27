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Ali İmam’ın golü koronaya

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Golcü futbolcu Ali İmam da görev yaptığı Beyarmudu Belediyesinin korona virüs mücadelesinde aktif olarak görev alıyor

Ali İmam’ın golü koronaya

Spor adamları Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizdeki korona virüs mücadelesine katkılarını sürdürüyorlar.

Futbolumuza damga vuran isimlerden golcü futbolcu Ali İmam da görev yaptığı Beyarmudu Belediyesinin korona virüs mücadelesinde aktif olarak görev alıyor.

Son olarak BTM Birinci Lig playoff finalinde İncirli’nin, Dikmen Gücü’nü 3-2 mağlup ettiği maçta İncirli’nin ilk golünü atan Ali İmam, Beyarmudu Sınır Kapısı, ve Beyarmudu Belediyesine bağlı yerleşim yerlerinde yapılan ilaçlama çalışmalarına katılarak, halkın sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

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