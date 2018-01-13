Ali İmam Akova'da

Birinci ligde kalma savaşı veren Akova, Jefrey transferinden sonra Ali İmam'ı da kadrosuna kattı

Birinci ligde ilk devrede istediği sonuçları alamayan Akova ikinci devre öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akova ilk olarak vatandaşlık hakkı kazanan Jefrey'i renklerine bağlarken bugünde tecrübeli oyuncu Ali İmam'ı bonservisli olarak renklerine bağladı. Ali bugün imzayı atarak 2.devrede Akova formasını giyecek