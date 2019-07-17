Ali Hoca Turnuvasında final zamanı

Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasında, Girne Masterleri ile Lapta Masterleri finale yükselen takımlar oldular

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün unutulmaz başkanlarından merhum Ali Hoca ölümünün 10. yılında düzenlenen masterler turnuvasında finalistler belirlendi.

Girne Belediyesi sponsorluğunda 16-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen merhum Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasında, Türk Ocağı Masterleri, Girne Masterleri, Düzkaya Masterleri, Lapta Masterlerinden oluşan dört takım mücadele ediyor.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında, Futbol Federasyonu’na bağlı hakemlerin yönettiği maçları, Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü, Bölgeler Terfi Müsbakaları (BTM) kurul başkanı Niyazi Güvenir de izledi. Düzkaya Masterleri ile Lapta Masterleri arasında oynanan ve normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 4-3 kazanan Lapta Masterleri finale yükselen ilk takım oldu. Diğer karşılaşmada ise Girne Masterleri ile Türk Ocağı Masterleri arsından oynan karşılaşmada normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçı penaltı atışları sonunda 5-4 kazanan Girne Masterleri adını finale yazdıran taraf oldu.

Final karşılaşmaları bu akşam oynancak. Final karşılaşmasında Girne Masterleri ile Lapta Masterleri şampiyonluk mücadelesi verirken, üçüncülük karşılaşmasında Türk Ocağı ile Düzkaya Masterleri karşılaşacak.

2. Ali Hoca Masterleri Anı Futbol Turnuvasının ödülleri, Ayandon Meyhanesi’nde düzenlenecek yemekli ödül töreninde takımlara ödüller Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü, merhum Ali Hoca’nın Ailesininde katılımı ile verilecek.

Program

18 Temmuz Perşembe (Bu Akşam)

18:15 Türk Ocağı Masterleri-Düzkaya Masterleri (Üçüncülük)

19:30 Lapta Masterleri-Girne Masterleri (Final)