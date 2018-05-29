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Ali Ceylan anılacak

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Ali Ceylan anılacak
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Maraş Gençlik Spor Kulübü, merhum futbolcusu Ali Ceylan anısına minikler arası futbol turnuva düzenleyecek.

Geleneksel olarak düzenlenen Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası, 10 Haziran Pazar günü saat 16:00 da başlayacak. 3. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası’na Maraş Gençlik, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Yenicami, Türk Ocağı, Yeni Boğaziçi, Mormenekşe ve Değirmenlik minik takımları katılıyor. 2007 doğumlu 4 sporcu, 2006-2007 doğumlu 11 sporcudan oluşan futbolcuların katılacağı 3. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası’nda, iki grupta dört takım tek devreli lig usulüne göre mücadele edip, yarı finale yükselecekler. Turnuvada yarı final maçların galipleri final mücadelesi verecek.

Çekilen kura sonucunda gruplar ve program da belli oldu. Turnuvada A grubunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Dumlupınar, Yeni Boğaziçi, B grubunda ise Maraş Gençlik, Türk Ocağı, Mormenekşe, Değirmenlik takımları yer alıyor. Maraş Stadı’nda oynananacak maçları KTFF hakemleri yönetecek. Aynı akşam tamamlanacak olan 3. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası’nda final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgesi yetkililer tarafından verilecek.

3.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvasına maç programı şöyle :

A Grubu Saat 16:00 Dumlupınar-Yenicami / Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi

B Grubu Saat 16:30 Maraş Gençlik-Mormenekşe / Türk Ocağı-Değirmenlik 

A Grubu Saat 17:00 Yenicami-Mağusa Türk Gücü / Yeni Boğaziçi-Dumlupınar

B Grubu Saat 17:30 Mormenekşe-Türk Ocağı / Maraş Gençlik-Değirmenlik

A Grubu Sat 18:00 Dumlupınar-Mağusa Türk Gücü / Yeni Boğaziçi-Yenicami

B Grubu Saat 18:30 Maraş Gençlik-Türk Ocağı / Değirmenlik-Mormenekşe

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