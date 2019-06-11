Ali Ceylan anılacak

4. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası 8 takımın katılımıyla15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Maraş Gençlik Spor Kulübü merhum futbolcusu Ali Ceylan’ı anı turnuvası ile anacak. Maraş Gençlik Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası, 15 Haziran Cumartesi günü saat 16:00’da başlıyor.

4. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvasına Maraş Gençlik, Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Yenicami, Mormenekşe, Değirmenlik, Karadeniz 61 ve Sipahi minik takımları katılacak. 2007-2008 doğumlu futbolcuların katılacağı 4. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası iki grupta dört takımın tek devreli lig usulüne göre oynanacağı maçalarla başlayacak. İlk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecekler. Turnuvada yarı final maçların galipleri final mücadelesi verecek.

Turnuvada dün çekilen kura sonucunda gruplar ve program da belli oldu. Turnuvada A grubunda Maraş Gençlik, Yenicami, Mormenekşe, Sipahi, B grubunda ise Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Değirmenlik, Karadeniz 61 takımları yer alıyor.

Maraş Stadında oynanacak olan turnuvayı, Futbol Federasyonuna bağlı hakemler yönetecek. Final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgesi yetkililer tarafından verilecek.

4. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvasına maç programı şöyle :

A GRUBU

A Grubu Saat 16:00 Maraş Gençlik-Yenicami

A Grubu Saat 16:15 Mormenekşe-Sipahi

A Grubu Saat 16:45 Yenicami-Mormenekşe (15 dakika aradan sonra oynanacak)

A Grubu Saat 17:00 Maraş Gençlik-Sipahi

A Grubu Saat 17:30 Maraş Gençlik-Mormenekşe (15 dakika aradan sonra oynanacak)

A Grubu Saat 17:45 Yenicami-Sipahi

B GRUBU

B Grubu Saat 16:00 Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar

B Grubu Saat 16:15 Değirmenlik-Karadeniz 61

B Grubu Saat 16:45 Yonpaş Dumlupınar-Değirmenlik (15 dakika aradan sonra oynanacak)

B Grubu Saat 17:00 Mağusa Türk Gücü-Karadeniz 61

B Grubu Saat 17:30 Mağusa Türk Gücü-Değirmenlik (15 dakika aradan sonra oynanacak)

B Grubu Saat 17:45 Yonpaş Dumlupınar-Karadeniz 61

Yarı Final

Saat 18:15 (A1 / B2) - (B1 / A2)

Final

Saat 18:45

Ödül Töreni

Saat 19:15