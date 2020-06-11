Alex’e 26. yaş sürprizi

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

BTM İkinci Lig kulüpleri de resmi başlangıç tarihi belli olmamasına rağmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kulüplerden olan Haspolat’ta da antrenmanlar neşeli bir şekilde geçiyor.

Takımın geçtiğimiz gün Ortaköy Sahasında yaptığı antrenman sonrasında Uğur Çelik’e (Alex) sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Necati Yıldırım, teknik direktör HişamTarazi ve futbolcular, 26. Yaşını kutlayan Uğur Çelik için pasta keserek doğum gününü kutladılar.