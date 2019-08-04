Alexander Sörloth Trabzonspor'da

Trabzonspor, Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'u kiralık olarak renklerine bağladı

Trabzonspor, Crystal Palace'ten transfer ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Alexander, izleme komitesinin vermiş olduğu rapor ve teknik heyetin verdiği onay doğrultusunda gerçeklemiş bir transfer. Kendisi spor etik ve ahlakına son derece bağlı, örnek bir sporcu ve örnek bir forvet"

"Babası Bursaspor'da forvet olarak oynamış"

Ağaoğlu, futbolcunun teknik kapasitesi ve özellikleri üzerine yorum yapmanın kendi haddine olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İzleme komitesinin vermiş olduğu rapor ve teknik heyetin verdiği onay doğrultusunda gerçekleşmiş bir transfer. Ancak şunu söyleyebilirim ki dün Obi Mikel ile ilgili olarak söylemiş olduğum sözler Alexander için de geçerli. Biz sadece bir futbolcu, sadece bir forvet transfer etmiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir atlet transfer ediyoruz. Kendisi spor etik ve ahlakına son derece bağlı, örnek bir sporcu ve örnek bir forvet.

Daha sonra öğrenmiş bulunuyoruz ki babası 1993 senesinde Bursaspor'da forvet olarak oynamış ve kız kardeşi de Bursa'da doğmuş. Bir şekilde bu topraklarda, 25 yıl önce yine sporcu olarak hizmet etmiş bir babanın oğlunu transfer etmiş bulunuyoruz. Alexander diğer oyuncularımız gibi forma satışına katıldı ve 500 adet forma aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takımımıza, camiamıza hayırlı olsun."

Transferin maliyeti ve detayları

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750 bin avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun, 2020-2021 sezonundaki resmi maçların yüzde 50'sine ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon avro bonservis bedeli ile kesin transferinin de gerçekleşmiş olacağı kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2019-2020 sezonu için 1,5 milyon avro, 2020-2021 sezonu için de 1,5 milyon avro garanti ücret, menajerlik hizmet bedeli olarak da sözleşme garanti ücret tutarının yüzde 10'u ödenecek.

23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı.