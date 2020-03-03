Alex yeniden Haspolat’ta

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Haspolat da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor.

5. GrupAlayköy, Demirhan, Ağırdağ Boğaz, Bahçeli ve Pınarbaşı ile mücadele edecek olan Haspolat, önemli bir hücum futbolcusuyla kadrosunu güçlendirdi. Hamitköy alt yapısından yetiştikten sonra birçok takımda forma giyen Uğur Çelik (Alex) daha önce de formasını giydiği Haspolat’a transfer oldu.

Uğur Çelik yeni takımı ile antrenmanlara başlarlarken, Haspolat’ı hedefine ulaştırmaya çalışacak. Haspolat ilk haftada Demirhan ile karşılaşacak.