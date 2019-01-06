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Alex yeniden Binatlı’da

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Binatlı, daha önce de formasını giymiş olan Abhazyalı Aleksandr Kogoniia’yı adaya getirdi. Aleks takım ile antrenmanlara da başladı

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Alex yeniden Binatlı’da
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Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig’in Güzelyurt temsilcilerinden Binatlı ilk devrede beklentilerin altında kalınca kadrosuna revizyona gitti. Yabancı futbolcularından Offor’un ayrılması sonrasında sıkıntı yaşayan Binatlı, daha önce de formasını giymiş olan Abhazyalı Aleksandr Kogoniia’yı dün adaya getirdi. Binatlı’da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aleks takım ile antrenmanlara da başladı.

Binatlı’da forma giydiği ilk sezonunda sarı yeşilli forma ile 29 lig maçına çıkarken 8 de gol kaydeden 24 yaşındaki Abhazyalı orta saha futbolcusu, Abhazya’da düzenlenen CONİFA Dünya Kupası’nda ev sahibi ülkenin milli formasını giymiş ve A Milli Futbol Takımımız’a karşı da mücadele ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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