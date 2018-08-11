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Alex, 15 yıllık hasreti bitiren imzayı attı

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Alex, 15 yıllık hasreti bitiren imzayı attı
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K-PET Süper Lig'in 2 ekibi Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu arasında gerçekleşen takas transferi sonrasında Erdinç Börekçi'nin (Alex), yetiştiği kulüp olan Baf Ülkü Yurdu'na transfer olması kesinleşmişti.

Mete ile takas edilen Erdinç, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda kendisini 15 yıl aradan sonra yeniden Baf Ülkü Yurdu futbolcusu yapan imzayı attı. Baf Ülkü Yurdu yöneticisi Serdar Çullu ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda resmi imzayı atan Erdinç, yetiştiği kulübe dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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