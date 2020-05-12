Aldağ üyelerle buluşacak

Baf Ülkü Yurdu genel kurulunda başkan adayı olacak olan Süleyman Aldağ, bugün üyelerle bir araya gelerek görüşlerini alacak

İsmetKARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, sezonun tamamlanmasından sona gerçekleştirilecek olan genel kurulda Süleyman Aldağ başkan adayı olacak.

Baf Ülkü Yurdu’nun mevcut başkanı Erhan Arıkan’ın 2 dönemlik başkanlık sürecinden sonra yeniden aday olmayı düşünmemesinden sonra ismi daha önce de başkanlık için gündeme gelmiş olan Süleyman Aldağ ismi ön plana çıktı.

Yıllarca Güzelyurt Belediyesinde başarılı bir yöneticilik dönemi geçirdikten sonra emekliye ayrılan Süleyman Aldağ da başkan adaylığına sıcak bakarken, bugün üyelerle bir araya gelecek.

Süleyman Aldağ, Güzelyurt Kapalıçarşı’da saat 16:00’da sosyal mesafe kuralına uygun olarak üyelerle bir araya gelerek görüşlerini alacak.