Aldağ projeleri ile geliyor

Baf Ülkü Yurdu’nda başkan adayı olacak olan Süleyman Aldağ, üyelerle bir araya gelirken, hazırlamaya başladığı projelerini bunları ilerleyen günlerde paylaşacağını açıkladı

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, sezonun tamamlanmasından sona gerçekleştirilecek olan genel kurulda Süleyman Aldağ başkan adayı olacak.

Baf Ülkü Yurdu’nun mevcut başkanı Erhan Arıkan’ın 2 dönemlik başkanlık sürecinden sonra yeniden aday olmayı düşünmemesinden sonra ismi daha önce de başkanlık için gündeme gelmiş olan Süleyman Aldağ ismi ön plana çıktı. Yıllarca Güzelyurt Belediyesinde başarılı bir yöneticilik dönemi geçirdikten sonra emekliye ayrılan Süleyman Aldağ da başkan adaylığına sıcak bakarken, dün üyelerle bir araya geldi.

Süleyman Aldağ, Güzelyurt Kapalıçarşı’da sosyal mesafe kuralına uygun olarak üyelerle bir araya gelerek görüşlerini aldı. 20’ye yakın üyenin toplantıya katılmasıSüleyman Aldağ’a güven verdi.

Süleyman Aldağ başkan adaylığı öncesinde hazırlamaya başladığı projeleri olduğunu söylerken, bunları ilerleyen günlerde daha kapsamlı bir toplantıda tüm Baf Ülkü Yurdu camiası ile paylaşacağını belirtti.

