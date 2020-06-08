Aldağ adaylıktan çekildi

Süleyman Aldağ, Baf Ülkü Yurdu kulübünün yeni bir kırılma süreci yaşamaması için başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Baf Ülkü Yurdu’nda başkanlığa tek aday Ahmet Ertay (Bradi) kaldı

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde başkan adaylığını ilk açıklayan kişi olan Süleyman Aldağ, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Süleyman Aldağ’ın açıklaması şöyle:

“Kulübümüzün yeni bir kırılma süreci yaşamaması için Baf Ülkü Yurdu başkanlığına aday olmuyorum. Ancak netleşmesi, düzeltilmesi ve açıklanması gereken konular ve sorunlar vardır.

Kulübümüzün yeniden yapılanması mutlaka şarttır. Mali yönden kendi ayakları üzerinde duran, hedefi olan, kurumsal yapısı kurulmuş ve kişilere bağımlılığı minumum düzeye çekilmiş bir yapı oluşturmak için hepimize görev düşmektedir.”

Süleyman Aldağ’ın başkan adaylığından çekilmesi ile genel kuruldaki tek başkan adayı Ahmet Ertay (Bradi) aday olarak üyelerden onay isteyecek.