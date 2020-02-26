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Alayköy’de, Türkkal dönemi

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BTM İkinci Lig’de mücadele edecek takımlardan olan Alayköy sezona Alparslan Türkkal yönetiminde hazırlanıyor

Alayköy’de, Türkkal dönemi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Alayköy ise sezona Alparslan Türkkal yönetiminde hazırlanıyor. Alparslan Türkkal yönetiminde iddialı olmayı hedefleyen Alayköy, transferler için de girişimler yapıyor.

Alayköy BTM 2. Lig 5. Grupta,Ağırdağ Boğaz, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek. Alayköy ilk haftada ise Ağırdağ Boğaz ile karşılaşacak.

karşılaşacak.

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