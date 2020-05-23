banner411
banner69
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
13 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
114 0
 
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
24 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
99 0
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
188 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
273 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
46 0
banner449

Alayköy iddialı hazırlanıyor

banner27

Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Alayköy, kendi sahasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, 9’arlı 3 grup halinde antrenmanlarını sürdürüyor

Alayköy iddialı hazırlanıyor

BTM İkinci Ligin başlama tarihi henüz kesinleşmese de takımlar, Bakanlar Kurulu tarafından izin verilmesiyle antrenmanlarınısürdürüyorlar.

BTM İkinci Ligde yeni sezona hazırlanan takımlar arasında yer alan Alayköy de antrenör Alparslan Türkkal yönetimde çalışıyor. Kendi sahasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışan bordo mavililer, 9’arlı 3 grup halinde antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Alayköy hedefi olan BTM Birinci Lige yükselmek için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Alayköy, Tatlısu’dan SonalpKande ve Ali Güvenç’i, Baf Ülkü Yurdu’ndan Umut Birsen ve Kağan Payas’ı, Gönyeli’den ise Bartu Bekir Aktaş’ı transfer ederek kadrosunu takviye etti. Alayköy ayrıca Osman Polat ve Kurtuluş Sözmen’e de filiz lisans çıkardı.


 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.