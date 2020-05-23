Alayköy iddialı hazırlanıyor

Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Alayköy, kendi sahasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, 9’arlı 3 grup halinde antrenmanlarını sürdürüyor

BTM İkinci Ligin başlama tarihi henüz kesinleşmese de takımlar, Bakanlar Kurulu tarafından izin verilmesiyle antrenmanlarınısürdürüyorlar.

BTM İkinci Ligde yeni sezona hazırlanan takımlar arasında yer alan Alayköy de antrenör Alparslan Türkkal yönetimde çalışıyor. Kendi sahasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışan bordo mavililer, 9’arlı 3 grup halinde antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Alayköy hedefi olan BTM Birinci Lige yükselmek için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Alayköy, Tatlısu’dan SonalpKande ve Ali Güvenç’i, Baf Ülkü Yurdu’ndan Umut Birsen ve Kağan Payas’ı, Gönyeli’den ise Bartu Bekir Aktaş’ı transfer ederek kadrosunu takviye etti. Alayköy ayrıca Osman Polat ve Kurtuluş Sözmen’e de filiz lisans çıkardı.



