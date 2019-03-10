Alanyaspor’dan Erzurumspor'a geçit yok

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda dört penaltı kararının çıktığı maçta Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Aytemiz Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 45+1. dakikada Cisse, 58. dakikada da Welinton (Penaltı) attı.
Cisse, 50. ve 90+3. dakikalarda 2 penaltı atışından yararlanamadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspo'un tek golü 76. dakikada Gilles Sunu'dan (Penaltı) geldi.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 34'e yükseltirken, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Erzurumspor ise 22 puanda kaldı.