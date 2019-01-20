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Alanyaspor’dan, devreye 3 puanla merhaba

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Alanyaspor’dan, devreye 3 puanla merhaba
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Stat: Bahçeşehir Okulları 

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 46 Ozan Tufan), Junior Fernandes (Dk. 77 Taha Yalçıner), Djalma, Cisse (Dk. 86 Sural)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Rybalka (Dk. 75 Kone), Hakan Arslan (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ndinga, Torje (Dk. 63 Diabate), Emre Kılınç, Ziya Erdal, Muhammet Demir

Goller: Dk. 37 Djalma (Penaltıdan), Dk. 45+1 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) 

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.  

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 

Aytemiz Alanyaspor'a ikinci devrenin ilk maçında 3 puanı getiren golleri 37'nci dakikada Djalma ve 45 + 1'de Fernandes attı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 21'e çıkarttı. Demir Grup Sivasspor 24 puanda kaldı. 

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