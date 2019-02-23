Alanyaspor Paşa'yı dağıttı

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan Karaca, Djalma, Cisse
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Tarkan Serbest, Sadiku, Perica, Khalili, Hajradinovic, Seifeldin, Trezeguet
Gol: Dk. 7 ve 53 Cisse, 89 Sural (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Popov (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 7 ve 53. dakikalarda Cisse, 89'da ise Sural attı.
Mücadelenin 44. dakikasında Kasımpaşalı Popov, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
Alanyaspor bu galibiyetle puanını 31'e yükseltirken 29 puanda kalan Kasımpaşa üst üste 6. maçından da puan çıkaramadı.