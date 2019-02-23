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Alanyaspor Paşa'yı dağıttı

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi

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Alanyaspor Paşa'yı dağıttı
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Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan Karaca, Djalma, Cisse 

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Tarkan Serbest, Sadiku, Perica, Khalili, Hajradinovic, Seifeldin, Trezeguet 

Gol: Dk. 7 ve 53 Cisse, 89 Sural (Aytemiz Alanyaspor) 

Kırmızı kart: Dk. 42 Popov (Kasımpaşa) 

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 7 ve 53. dakikalarda Cisse, 89'da ise Sural attı. 

Mücadelenin 44. dakikasında Kasımpaşalı Popov, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. 

Alanyaspor bu galibiyetle puanını 31'e yükseltirken 29 puanda kalan Kasımpaşa üst üste 6. maçından da puan çıkaramadı.

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