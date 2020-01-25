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Alanyaspor Kasımpaşa'ya acımadı

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Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Kasımpaşa'nın galibiyet ve puan hasreti 4 haftaya çıktı. Alanyaspor ise galibiyet serisini 4'e yükseltti

Alanyaspor Kasımpaşa'ya acımadı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Aytemiz Alanyaspor Cisse'nin 34. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. Ev sahibi Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'nın 67. dakikada attığı penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Aytemiz Alanyaspor, 73'te Salih Uçan'la bir kez daha öne geçti: 1-2

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 90. dakikada VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelede başka gol olmadı ve  Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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