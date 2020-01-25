Alanyaspor Kasımpaşa'ya acımadı

Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Kasımpaşa'nın galibiyet ve puan hasreti 4 haftaya çıktı. Alanyaspor ise galibiyet serisini 4'e yükseltti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Aytemiz Alanyaspor Cisse'nin 34. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı. Ev sahibi Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'nın 67. dakikada attığı penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Aytemiz Alanyaspor, 73'te Salih Uçan'la bir kez daha öne geçti: 1-2 Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 90. dakikada VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Mücadelede başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.