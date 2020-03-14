Alanyaspor hasrete son verdi

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 54 Emircan Altıntaş), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Salih Uçan (Dk. 90+2 Bammou), JuniorFernandes (72 DjalmaCampos), Cisse
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Kenan Özer (Dk. 66 Muhammet Demir), Morais, Jefferson, Maxim (Dk. 78 Twumasi), Kayode
Gol: Dk. 42 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)
Ligde 5 haftadır kazanamayan Akdeniz ekibi Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi ve 3 puan hasretine son verdi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda seyircisiz oynanan mücadelede, Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol 42. dakikada Steven Caulker'dan geldi.
Bu sonuçla Alanyaspor ligde puanını 43'e yükseltirken, Gaziantep FK 32 puanda kaldı.