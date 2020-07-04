Alanyaspor, Ankaragücü’nün umutlarını bitirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi MKE Ankaragücü, 44. dakikada büyük bir fırsat kaçırdı. Başkent ekibinde Orgill'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona, gole izin vermedi ve taraflar soyunma odasına golsüz berabere gitti.

Golcüsü Papiss Cisse ile 64. dakikada 1-0 öne geçen konuk Aytemiz Alanyaspor, 2 dakika sonra Onur Bulut ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Antalya temsicisi, 78. dakikada Anastasios Bakasetas ile skoru 3-0 yaptı. Başkent ekibi 82'de Gelmin Rivas ile farkı yeniden 2'ye indirdi: 1-3

Maçın skorunu 90. dakikada Alanyaspor'dan Junior Fernandes ilan etti: 1-4

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 48'e çıkardı.

Sahasında ağır bir mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü ise 25 puanla ligin son sırasında kaldı ve kümede kalma umutlarını azalttı.