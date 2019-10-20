banner255
banner69
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
24 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
7 0
 
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
4 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
115 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
25 0
Savaş senaryosu canlandırıldı
Savaş senaryosu canlandırıldı
13 0
banner82

Alanya farklı kazandı

banner27

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti

Alanya farklı kazandı
banner267

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 83 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 76 DjalmaCampos), JuniorFernandes, Cisse (Dk. 88 YacineBammou)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias (Dk. 46 Aminu Umar), Melnjak, Sasse (Dk. 56 Barış Alıcı), Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Orhan Ovacıklı, Samudio (Dk. 78 Oğuz Kağan Güçtekin)

Goller: Dk. 16 Ceyhun Gülselam, Dk. 29 ve 75 Cisse, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 70 JuniorFernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 (penaltı) ve 73 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Aytemiz Alanyaspor'un golleri 16. dakikada Ceyhun Gülselam, 29. ve 75. dakikalarda Cisse, 51. dakikada Bakasetas ve 70. dakikada Fernandes'ten geldi. Çaykur Rizespor'un karşılaşmadaki gollerini ise 66. ve 73. dakikalarda FernandoBoldrin kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye çıkardı ve liderliğini korudu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.