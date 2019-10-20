Alanya farklı kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 83 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 76 DjalmaCampos), JuniorFernandes, Cisse (Dk. 88 YacineBammou)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias (Dk. 46 Aminu Umar), Melnjak, Sasse (Dk. 56 Barış Alıcı), Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Orhan Ovacıklı, Samudio (Dk. 78 Oğuz Kağan Güçtekin)

Goller: Dk. 16 Ceyhun Gülselam, Dk. 29 ve 75 Cisse, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 70 JuniorFernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 (penaltı) ve 73 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Aytemiz Alanyaspor'un golleri 16. dakikada Ceyhun Gülselam, 29. ve 75. dakikalarda Cisse, 51. dakikada Bakasetas ve 70. dakikada Fernandes'ten geldi. Çaykur Rizespor'un karşılaşmadaki gollerini ise 66. ve 73. dakikalarda FernandoBoldrin kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye çıkardı ve liderliğini korudu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.