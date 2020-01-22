Alanya, çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor ilk maç 3-1 yendiği Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. ÇağtayKurukalıp'ın soldan ortasında Welinton'dan seken top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Ancak VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, Welinton'un topa eliyle müdahale ettiğine karar verdi ve Kasımpaşa penaltı kazandı. Topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

39. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. İlhan Depe, soldan meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncu, bekletmeden pasını tekrar altıpasa yönelen İlhan'a aktardı. İlhan Depe'nin sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından filelerle buluştu: 2-0.

45+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. TasosBakasetas'ın sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına ortasında Kasımpaşa savunmasının topa elle müdahale ettiğini belirleyen müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıyı işaret etti. Topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

86. dakikada Kasımpaşa üçüncü golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aytaç Kara'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR odasıyla görüşen karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, golü geçerli saydı: 3-1.

90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı bire indirdi. Cisse'nin pasında topla buluşan DjalmaCampos'un sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak arka direğin yanından ağlara gitti: 3-2.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ancak ilk maçı 3-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, adını kupada çeyrek finale yazdırdı.