Akyerli anılıyor

Necati KÜLAHLILAR

Ülkemize eğitim ve spor alanında büyük katkılar sağlayan merhum müdür, yardımsever insan Mehmet Akyerli, bugün oynanacak futbol turnuvası ile anılacak. Turnuvayı Mehmet Akyerli'nin manevi oğlu, Mehmet Bolkan organize etti.

Bugün Yusuf Kaptan Sahasında oynanacak olan U 11 Minikler Futbol Turnuvasında, Yenicami, Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği ve Dumlupınar takımları mücadele edecekler. Saat 10.30'da başlayacak olan maçlarda Yenicami - Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği- Dumlupınar karşı karşıya gelecekler. Saat 11.30'da üçüncülük maçı, saat 12.30'da ise final maçı oynanacak. Final maçı sonrasında ödül töreni yapılacak.