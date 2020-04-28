banner411
banner69
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
36 0
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
67 0
 
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
157 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
28 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
18 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
64 0
"Yabancı futbolcular ekonomik olarak zorlamaz"
129 0
banner440

Aktunç:21 Yaş altı, alt liglerde olmalı

banner27

Nazım Aktunç, “Süper Ligde 21 Yaş altı kuralının kaldırılması taraftarıyım. Sayı, Birinci Lig ve BTM Liglerinde artırılmalıdır.” açıklamasını yaptı

Aktunç:21 Yaş altı, alt liglerde olmalı

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın teknik adamı Nazım Aktunç, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında 21 Yaş altı kuralıkonusunda açıklamalarda bulundu.

Nazım Aktunç’un açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun getirdiği 21 Yaş altı kuralı, birçok genç futbolcunun ortaya çıkmasını sağladı.

21 Yaş altı kuralının yararlı olduğu düşüncesindeyim. Ama Süper Ligde 21 Yaş altı kuralının kaldırılması taraftarıyım. 21 yaşındaki bir futbolcu takımda zoraki oynuyorsa, ondan iyi futbolcu zor olacaktır.

21 Yaş altı kuralının Birinci Lig ve BTM Liglerinde artırılması taraftarıyım. Süper Ligde oynayamayan 21 Yaş altı futbolcu, alt liglere gidip oynayarak kendisini geliştirebilir.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.