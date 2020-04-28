Aktunç:21 Yaş altı, alt liglerde olmalı

Nazım Aktunç, “Süper Ligde 21 Yaş altı kuralının kaldırılması taraftarıyım. Sayı, Birinci Lig ve BTM Liglerinde artırılmalıdır.” açıklamasını yaptı

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın teknik adamı Nazım Aktunç, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında 21 Yaş altı kuralıkonusunda açıklamalarda bulundu.

Nazım Aktunç’un açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun getirdiği 21 Yaş altı kuralı, birçok genç futbolcunun ortaya çıkmasını sağladı.

21 Yaş altı kuralının yararlı olduğu düşüncesindeyim. Ama Süper Ligde 21 Yaş altı kuralının kaldırılması taraftarıyım. 21 yaşındaki bir futbolcu takımda zoraki oynuyorsa, ondan iyi futbolcu zor olacaktır.

21 Yaş altı kuralının Birinci Lig ve BTM Liglerinde artırılması taraftarıyım. Süper Ligde oynayamayan 21 Yaş altı futbolcu, alt liglere gidip oynayarak kendisini geliştirebilir.”