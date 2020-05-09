Aktunç: Zor bir süreç olacak

Nazım Aktunç,“Yaşanacak olan süreç bizim gibi sürekli kazanması gereken, erken form tutması gereken takımlar için zor bir süreç olacak. 4 haftalık hazırlık süresi de yeterli olmayacak.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya teknik adamı Nazım Aktunç, başlaması gündemde olan antrenman süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nazım Aktunç’un değerlendirmeleri şöyle:

“Yaşanacak olan süreç bizim gibi sürekli kazanması gereken, erken form tutması gereken takımlar için zor bir süreç olacak. 4 haftalık hazırlık süresi de yeterli olmayacak.

15 Mayıs son tarih olsun, 16 Mayıs’ta antrenmanlara başlansın ve bir an önce kalan maçlarımızı oynayalım. Ama oynayacağımız futbol bıraktığımız futbol olmayacak. Belki 8 maçın son döneminde bıraktığımız tempoya ulaşabiliriz. İnşallah bu zor dönem sakatlıksız bir süreç olur.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonun sezonu oynatarak tamamlama düşüncesine hak veriyorum. Ama oynama ısrarını pek anlayamıyorum. Çünkü futbol oynamak için oynanmaz.

Hepimiz futbolu özledik. Ama oynamanın artı ve eksilerini ortaya koymak zorundayız. Türkiye’de alt liglerde çıkan takımları çıkardı. Düşme olmadı. Play off süreci oynanması gereken yerde de az sayıda maç oynatarak sürecin tamamlanması sağlandı. Bizde de benzer süreç yürütülebilirdi.

Öyle bir belirsizlik var ki kimse ne yapacağını bilmeden bekliyor. İlk günde bu yana oynanmama tarafına sıcak bakıyorum. Ama Sağlık Bakanlığının sıcak bakmamasına rağmen, spor çevrelerinden gelen baskılardan sonra kalan maçların artık kesinlikle oynanacağını düşünüyorum.

Aldığım izlenim test süreci kısa süre içerisinde tamamlanmasından sonra 15 – 16 Mayıs gibi antrenmanların başlayacağıdır. Testler de rutin olarak yapılmalıdır. İnşallah bir an önce maçlar yeniden başlar ve futbolumuza dönüp, bu kötü süreci unuturuz.