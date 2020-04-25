Aktunç: Oynamak için oynamayalım

Nazım Aktunç, “Bana göre minimum 6 hafta hazırlık dönemi gerekecek. Sahada şampiyon olmak isteriz. Ama sağlık açısından en ufak bir risk olacaksa oynanmasını doğru bulmam. Oynamak için oynamayalım. En doğru şekilde hazırlanarak, seyirciyi de doyuracak bir şekilde oynayalım.”açıklamasını yaptı

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nınteknik adamı Nazım Aktunç, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında futbol liglerimizin devamı, hazırlık sürecikonularında ve genel konularda açıklamalarda bulundu.

Nazım Aktunç’un açıklamaları şöyle:

“Hiçbir teknik adam daha önce böyle bir süreç yaşamadı. Sezon öncesi planlamamız, devre arası planlamamız, maç dönemi planlamamız bellidir. Ama şimdi takımların birçoğunun üst düzeyde yaşanan bu ara ilk kez yaşandı.

Oyuncular inanılmaz etkilendiler. Çünkü futbolcular için çok zor bir dönem olacak. 15 gün önce daha erken toparlayabileceğimizi düşünürdüm. Ama bu düşüncem değişti. Sonuçta Mayıs ayı başlansa da 50 günlük bir ara olmuş olacak.

Oyuncular normalde 60 günlük sezon bitimi sonrasında sezon hazırlıklarına başlarlar. Ama öncesini de aktif olarak geçirirler. Ama şu andaki süreçte futbolcular aktif değildirler. Herkes bireysel olarak çalışmalarını sürdürür. On line antrenman yapıyorlar. Ancak bu işin çok azıdır. Zaten kilo alan futbolcularımız da olacaktır.

On line antrenmanların bir nedeni de futbolcuların mental olarak kopmamalarını da sağlamaktır. Çünkü futbol sahada oynanır. Koşma ve temas oyunudur. 3 haftalık hazırlık dönemi yetersizdir. Bana göre minimum 6 hafta hazırlık dönemi gerekecektir.

Acele etmeyelim. Oynayıp bitirelim ama doğru zamanda oynayıp bitirelim. Eğer oynanacaksa

Lider bir takımız. Süper Lige yakınız. Sahada şampiyon olmak isteriz. Ama sağlık açısından en ufak bir risk olacaksa oynanmasını doğru bulmam.

Liglerin oynanması ilk tercihimizdir. Ama ligler tescil edilirse de çok şey kaybedilmez. Ama sağlık yönünden çok şey kazanırız. Hiçbir futbolcu ve antrenörü riske atmayız. Tescil yönünden önümüzde bir risk vardır.

Ama esas kulüp başkanlarının işi zordur. Tescil olursa başkanlar yeni sezon için zaman kazanılır. Özellikle de Birinci Ligdeki tesisleri iyileştirme zamanı kazanılır. Bu yılı bitirip, ileriki yıllara çok daha sağlıklı girme zamanı kazanırız.

Mesarya futbolcuları da oynamak isterler ama mental açıdan sıkıntı vardır. Bazı ailelerle de görüşüyorum. İzin vermeme eğilimindedirler. İnsanlarda tedirginlik vardır. Onlara Sağlık Kurulundan gelecek rapora göre hareket edeceğimizi ve risk almayacağımızı anlatıyorum. Süreç içerisinde sıcaklar da sıkıntı olacak. Eylül’e sarkması ise işi daha da zorlaştırır.

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklamalarını doğru buluyorum. Oynanmasını istiyor. Bunu da normal karşılarım. Hasan Sertoğlu zaten sürekli Sağlık Kuruluna vurgu yapar. Yanlış yapacağına inanmam, Çünkü en küçük detaya kadar araştırıp inceleyen bir başkandır.

Sağlık açısından sorun çıkmadan oynanacaksa, performans açısından eski düzeyde olmayacağız. Tempolu, hareketli bir futbol ortaya çıkmayacak. Çünkü takımlar %50 performansa ancak ulaşabilecek. Oynamak için oynamayalım. En doğru şekilde hazırlanarak, seyirciyi de doyuracak bir şekilde oynayalım. Zevk alalım ve zevk verelim.

Sağlık Kuruluna güveniyorum. Futbol antrenmanı yapılabilir denirse, çıkar antrenmanlarımızın yaparız. Futbolcu oynamaz diye bir şey yoktur.

Mesafeli antrenmana inancım yoktur. 50 gün oturan bir futbolcunun, futbolcu antrenmanı yapması gerekmektedir.”