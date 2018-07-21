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Aktunç: Göçmenköy'de farklı bir heyecan var

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Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Göçmenköy'ü şampiyonluğa taşımayı hedefleyecek olan teknik adam Nazım Aktunç, yeni sezona yönelik Göçmenköy'de çok farklı bir heyecan olduğunu söylerken çok güzel bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı

Aktunç: Göçmenköy'de farklı bir heyecan var
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K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan ve önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Göçmenköy'de yeni sezon hazırlıkları yapılan testlerle başlamıştı.

Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Göçmenköy'ü şampiyonluğa taşımayı hedefleyecek olan teknik adam Nazım Aktunç, yeni sezona yönelik şu açıklamaları yaptı:

"Göçmenköy olarak yeni sezonda taraftarlarımızı mutlu edecek bir takım olmak ve güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz.

Kendi tesslerimizde Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacağız. Yeni sezonda antrenman sahası konusunda saha sorunu yaşamayacak olmamız avantajımız olacaktır.

9 haftalık bir hazırlık süreci sonrasında ise sezona gireceğiz. 29 Ağustos'tan, 3 Eylül'e kadar İzmit Kartepe'de yurt dışı kampını gerçekleşeceğiz.

Yeni sezon öncesinde Göçmenköy'de çok farklı bir heyecan vardır. Bu heyecanla, çok güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."

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