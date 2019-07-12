Akova’nın dinamosu yuvadan uçuyor

K-Pet 1. Lig’in Mesarya bölgesi takımlarından Akova Spor Kulübü’nün genç dinamosu Berhan Çelme yuvadan uçmak için izin aldı.

Akova Kulübü’nün BTM 1. Lig’den K-Pet 1. Lig’e yükselmesinde ve son iki sezonda 1. Lig’de elde ettiği başarılarda oynadığı futbolla katkı koyan Berhan Çelme gerek Süper Lig gerekse 1. Lig takımlarının kıskacında.

Berhan’ın teklifleri değerlendirdiği ve bu hafta kararını vereceği bildirilirken, kulüp yönetiminin de kendisine transferi konusunda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Genç futbolcu orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve zaman zaman ise attığı gollerle köyü olan Akova’da çok seviliyor.