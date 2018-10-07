Akova’nın ‘Boğaz’ keyfi

Bölge derbisinde Mormenekşe Stadı’nda karşı karşıya gelen Y.Boğaziçi ile Akova arasındaki mücadelede ikinci yarıda gelen goller ile konuk Akova sahadan 4-1 galip ayrıldı

Stad: Mormenkşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Mehmet Ekşici

Y.Boğaziçi: Ersoy, Talat, Hasan Aktaş, Burçin, Çağrı, Ali Amir (Hakan), Haşim, Ali Elmas, Bulut (Mehmet Çağakan), Ahmet Yalçın, Zübeyir (Atabek)

Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Umut, Hasan, Abdullah, Berhan(Hakan), Osman (Aziz), Eray(Ceyhun), Cemil, İrfan

Goller: Dk. 55 Haşim (Y. Boğaziçi), Dk. 53 ve 72 İrfan, Dk. 85 Cemil, Dk. 90+2. Abdullah (Akova)

Kırmızı kart: Dk. 52 Burçin (Y.Boğaziçi)

K-Pet 1. Lig’in 3. haftasında geçtiğimiz haftanın deplasman galibi Y.Boğaziçi ile evinde mağlup olan Akova arasında oynanan maçta konuk Akova sahadan 4-1 galip ayrılarak deplasmanda oynadığı ikinci maçını da kazanmış oldu.

Maçın ilk yarısında takımlar gol pozisyonu üretmekte zorlanırken ikinci yarısında bol gollü bir maça imza attılar.

Dk.9 Organize gelişen Akova atağında ceza alanında topla buluşan Osman’ın şutunda kaleci Ersoy topu tokatlayarak gole izin vermedi.

Dk. 30 Akova’nın kazandığı serbest vuruşta Y.Boğaziçi ceza alanına yapılan ortada dönen topla buluşan Eray’ın şutunda top direğin dibinden auta gitti.

Dk. 39. Yeni Boğazi’nin sol kanattan kazandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topu önünde bulan Talat kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topa vurmayınca Çağatay topu yatarak aldı.

Dk. 45+2 Y. Boğaziçi’nin Burçin’le kullandığı serbest vuruşta Akova defnasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Haşim’in plase vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

İkinci yarıya ev sahibi Y.Boğaziçi daha atak başladı.

Dk.50 Orta alanda topla buluşan Y.Boğaziçi’nden Ahmet’in defans arkasına atığı topla buluşan Bulut kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak Çağatay gole izin vermedi.

Dk. 52 Akova’nın kazandığı köşe atışında Cemil’in ortasında iyi yükselen Osman’ın kafa vuruşunda kale çizgisinde Burçin topu eliyle çıkardı. Hakem Mehmet Sezener penaltıyı vererek, Burçin’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Penaltıyı kullanan İrfan topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 55 Yeni Boğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşta Akova ceza sahasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Ali Amir’in ortasında Haşim topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 60 Hızlı gelişen Akova atağında Ceyhun’un ara pasıyla sağ çaprazdan Y. Boğaziçi ceza alanına giren Osman’ın sert şutunda top yan direkten auta gitti.

Dk. 67 Bu kez hızlı gelişen Y.Boğaziçi atağında Zübeyir’in ara pasıyla bom boş pozisyonda topla buluşan Hakan’ın ceza alanına girerken vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 72 Akova’nın kullandığ serbest vuruşta defanstan dönen topla buluşan Aziz’in ortasında müsait pozisyonda İrfan topu kafayla ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 85 Hızlı gelişen Akova atağında İrfan ceza sahasına girdi. Ancak pozisyonunu kaybettiği için topu Cemil’e bıraktı. Cemil de bir çalımla rakibinden kurtularak güzel bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-3

Dk. 90+2 Hızlı gelişe Akova atağında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan yanındaki Abdullah’ı topla buluşturdu. Abdullah da plase bir vuruş yaptı, kaleci Ersoy’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluşarak maçın skorunu belirledi. 1-4