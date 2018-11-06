Akova’da iki önemli eksik

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Akova, liglerin puansız tek takımı olan sonuncu Değirmenlik’e karşı Pazar günü evinde oynayacağı maçta, 2 önemli oyuncusundan yoksun olacak. Akova savunmasının önemli ismi Umut Göktaş ile K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında önde giden İrfan Boşnak, Maraş maçında gördükleri sarı kartlardan dolayı, 4 sarı kartlı durumuna düştüler.
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