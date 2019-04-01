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“Akova-Vuda şamar oğlanı değildir”

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“Akova-Vuda şamar oğlanı değildir”
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K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Akova Vuda Başkanı Cengiz Ozaner yaptığı yazılı açıklama ile son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının manidar olduğunu, emek ve alın terlerinin çalınmasının ağırlarına gittiğini belirtti. Ozaner, son Dumlupınar maçında üç penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Ozaner’in “Akova-Vuda şamar oğlanı değildir” başlığı ile yaptığı açıklama şöyle:

 “Dün oynanan Akova-Vuda – Dumlupınar denk kuvvetlerin mücadelesinde ve centilmence geçmiş olmasına rağmen orta hakem Osman Özpaşa maça gölge düşürmüştü. Kimlere hizmet ettiği merak konusudur.

Takımlar büyük maddiyat ve emek harcayarak bu ligde müsabakalara çıkmaktadır. Dolayısıyla alın terinin çalınmasını da hazmedemeyecek kadar onurlu insanlarız. Maç içerisindeki ince dokunuşlar ve verilmeyen üç penaltı pozisyonu ile maça damgasını vurmuştur.”

 “Ömrünü futbola adayan her futbolcu hem başkanlık yapmış olarak 7 yıl sonra tekrar geldiğim bu dönemde de hala hakem dokunuşlarının devam ettiğini görmekten utanç duyuyorum.

Süper Lig hedefi koyduktan sonra yaşadığımız puan kayıpları manidardır.

Mesarya’nın küçük bu köyünü Süper Lig’de istemiyorlarsa söylesinler bilelim. Emek ve alın terimizin çalınması ağrımıza gidiyor.”

 “Lefkoşa bizi istemiyorsa biz de Mesarya’da otururuz. Bir farkındalık olarak bu haftaki maçımıza yedek ağırlıklı ve gençler ile çıkacağız. Tüm spor kulüplerimize başarılar dileriz.”

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