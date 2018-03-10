Akova ohh, Çanakkale off çekti

Akova düşme hattından uzaklaşmak istediği karşılaşmada ayni hedefte olan konuğu Çanakkale’yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek derin bir oh çekti

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Cemal Sakallı

Akova: Hüseyin Molla, George Louka, Salih, Koray, Aşkın, Berhan, Hüseyin (Jeffrey), Osman, Ali İmam(Cemil),Eray, İrfan(Philipous).

Çanakkale: Umut, Stellios, Oğuzhan, Mehmet, Ahmet, Salih, Ali (Ahmet Altun), Ramazan (Hakan), Burak (Gökhan), Selçuk, Uvanç

Goller: Dk. 30 İrfan, Dk. 57 Ali İmam, Dk. 90+1 Eray (Akova), Dk. 16 Selçuk ve Dk. 90+3 Uvanç (Çanakkale)

K-Pet 1. Ligi’nin play-out hattı içinde bulunan Akova ile Çanakkale arasında Akova Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Çanakkale oyunun başında 1-0 öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrılarak düşme potasından uzaklaşma şansını kaçırdı.

Karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde başladı.

Dk. 16 Çanakkale kalecisinin kullandığı kale vuruşunda Akova defansının sektirdiği topla bir anda defansın arkasında topla buluşan Selçuk, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu plase bir vuruşla ağlara göndererek skoru Akova 0 – Çanakkale 1 yaptı.

Dk. 19 Akova atağında Çanakkale ceza sahası önünde topla buluşan Ali İmam pasını Osman’a bıraktı. Osman’ın vuruşunda top üst direğe vurarak auta gitti.

Dk. 30 Akova’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Osman’ın pasıyla ceza alanına hareketlenen Berhan son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan İrfan’ın dönerek vuruşunda top defansa çarpınca kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu. 1-1

İlk devre 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrenin ilk atağı Çanakkale’den geldi. Dk. 46 Sağ kanattan gelişen Çanakkale atağında Gökhan’ın ceza sahasına ortasında top doğrudan kaleye gitti, ancak yan direk ile üst direğin birleştiği noktaya çarparak oyuna döndü.

Dk. 57 Akova’nın sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortada arka direkte boş pozisyonda Ali İmam topu kafayla ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

Dk. 65 Çanakkale defansının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Hüseyin önünü açarak sert ve düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Umut topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

Dk. 89 Akova’nın kontra atağında Cemil’in defans arkasına hareketlenen Osman’a pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Osman kötü vurdu.

Dk. 90 +1. Yine hızlı gelişen Akova atağında Cemil’in pasında Çanakkale ceza yayı üzerinde topla buluşan Eray sert ve düzgün vurdu, kaleci Umut’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 3-1

Dk. 90+4. Çanakkale’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Uvanç’ın vuruşunda kaleci Hüseyin topu çıkardı. Ancak hakem topun kale çizgisini geçtiğini tespit etmesi sonrasında golü verdi. 3-2. Maçta bu golle tamamlanmış oldu.