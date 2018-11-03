Akova, Maraş’ın altını, üstüne getirdi

Yer: Maraş Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Engin Akkagün
Maraş: Volkan, Yavmi, Mehmet, Ramazan, Hamit, Salih, Faruk, Eren, Mehmet Göreli (Kağan), Gökhan (Mehmet Çavdar), Süleyman (Mustafa)
Akova: Çağatay, Umut, Abdullah, Hasan (Hasan Ankaralı), Cemil, İrfan, Cemal, Derviş, İsmet, Osman (Salih), Berhan (Hüseyin)
Goller: 40’ Salih, 61' Faruk (Maraş), 6', 90'İrfan, 16' Hasan, 19', 50' Cemil, 33'Osman (Akova)
K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Akova, ligin düşme hattında yer alan nagalip Maraş’ı 6 golle geçerken, maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi. Maraş ise 1 puanla 13. sırada kaldı.
Dk.6:Savunma arkasına pas kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan vuruşunda topu ağlara gönderdi.0-1
Dk.17:Uzaktan atılan şut kaleci kurtardı dönen topu Hasan Yaşınses tamamladı.0-2
Dk.19:Savunma arkasına atılan topta Cemil kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kaleciyi aşırtmasında top ağlarla buluştu.0-3
Dk.32:İrfan’ın sağ kanata ara pasında Osman topla buluştu ardından vuruşunda top ağlarla buluştu.0-4
Dk.40:Kullanılan Maraş serbest vuruşunda sağdan orta kafayı vurdu fakat kaleciden döndü.Dçnen topu Salih Kemaneciler tamamladı.1-4
Dk.53:Savunma arkasına atılan topta Cemil kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi.1-5
Dk.61:Savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Faruk topu ağlara gönderdi.2-5
Dk.90+5:Savunmandan kaptığı tol ile kaleci ile karşı karşıya kalan Cemil pası sağdan gelen İrfan’a verdi oda boş kaleye topu gönderdi.2-6