 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
12 0
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
29 0
 
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
79 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
31 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
50 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
17 0
banner82

Akova ligden çekildi

banner27

Akova ligden çekildi
banner267

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Akova'da başkan adayının çıkmaması kulübü faaliyetlerine ara verme durumuna getirdi.

Cengiz Ozaner'in başkanlıktan ayrılma kararı sonrasında, başkan adayı bulamayan Akova'da futbolcuların birçoğu da başka takımlara gitmeye başladılar. Sadece bugün 3 futbolcunun başka takımlara transfer olduğu Akova’da, geçtiğimiz gün de 3 futbolcu da takımdan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta alındığı öğrenilen lige katılmama kararının 15 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulda üyelere aktarılacağı, bir çözüm bulunmaması halinde ise Akova'nın lige katılmayacağı öğrenildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.