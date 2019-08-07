Akova ligden çekildi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Akova'da başkan adayının çıkmaması kulübü faaliyetlerine ara verme durumuna getirdi.

Cengiz Ozaner'in başkanlıktan ayrılma kararı sonrasında, başkan adayı bulamayan Akova'da futbolcuların birçoğu da başka takımlara gitmeye başladılar. Sadece bugün 3 futbolcunun başka takımlara transfer olduğu Akova’da, geçtiğimiz gün de 3 futbolcu da takımdan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta alındığı öğrenilen lige katılmama kararının 15 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulda üyelere aktarılacağı, bir çözüm bulunmaması halinde ise Akova'nın lige katılmayacağı öğrenildi.