Akova liderlik aşkına

Birinci Lig’de zirve kapışmasında lider olarak haftaya giren Göçmenköy konuk olduğu takipcisi Akova’ya 4-1 mağlup olarak liderliği Akova’ya kaptırdı

Stad: Akova Eray Vudalı Stadyumu

HAKEMLER: Evren Karademir, Ali Akçınar, Burak Mandıralı

AKOVA VUDA: Çağatay, Salih, Berhan, Aziz (Ceyhun), Hasan, Cemil, Aziz, İrfan, Eray (Hüseyin), Derviş, İsmet, Abdullah(Hasan Ankaralı)

GÖÇMENKÖY: Kemal, Mustafa, Mevlüt, Rifat, Arda, Cemal, Mustafa Ayker, Reşit(Kadir), Buğra, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (Beytullah)

Goller: Dk. 35 ve 90+4 İrfan, Dk. 44 Eray, Dk. 62 Cemil (Akova) Dk. 65 Pen. Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

Kırmızı Kart: Dk. 73 Hasan Yaşinses (Akova)

K-Pet 1. Lig’in 14. Haftasının zirve mücadelesinde ev sahibi Akova konuk ettiği lider Göçmenköy’ü her iki yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Maça iyi başlayan konuk Göçmenköy olurken golü bulan Akova oldu.

Dk. 9 Göçmenköy atağında Buğra’nın pasıyla Akova defansının arkasında topla buluşan Mustafa Arnavut’un çapraz pozisyonda şutunu attı ancak top yan ağlarda kaldı.

Dk. 35 akova’nın orta alanda kazandığı topla hızlı çıkan Berhan Göçmenköy defansının arkasına atmak istediği topla buluşan golcü İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda plase bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 36 Hızlı gelişen Göçmenköy atağında Reşit’in pasıyla Akova ceza sahası içinde topla buluşan Arda önünü açarak şutunu attı ancak top kaleci Çağatay’da kaldı.

Dk. 44 Orta alanın solunda topla buluşan Cemil çapraz bir topla Eray’ı buluşturdu. Eray’da karşısındaki defanstan güzel bir çalımla sıyrılarak Göçmenköy ceza alanına girerek güzel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıya konuk Göçmenköy gol için baskılı başlarken Akova ise kontra atakla gol aradı.

Dk. 55 Akova’nın kontra atağında Cemil’in Göçmenköy defansının arkasına attığı topla buluşan İrfan hızla ilerleyerek kaleciyle karşı karşya kaldığı anda plase bir vuruş yaptı. Ancak kalecinin ayağına çarpan top kornere gitti.

Dk. 62 Akova’nın bu kez sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan İrfan son çizgiye inerek ortaya kestiği topa Cemil zor pozisyonda yarı bir vole vuruş yaptı. Top kalecinin bakışları arasında yan direğe çarparak ağlara gitti. 3-0

Dk. 65 Göçmenköy atağında akova ceza alanın önünde topla buluşan Kemal topla ceza alanına girerek defansla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem biraz bekledikten sonra penaltıyı verdi. Atışı kullanan Mustafa Arnavut topu ve kaleciyi ters köşeye göndererek skoru 3-1 yaptı.

Dk. 85 Göçmenköy’ün, Akova ceza alanın önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Arda’nın vuruşunda top köşeye gireken kaleci Çağatay uçarak topa sahip oldu.

Dk. 90+3. Akova’nın geliştirdiği atakta Göçmenköy ceza alanı içinde topla buluşan Ceyhun son çizgiye inerek ortaya çevirdiği topu kaleci Kemal kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan İrfan boş kaleye göndererek maçın skorunu belirledi. 4-1.