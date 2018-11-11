Akova liderlik aşkına

Akova konuk ettiği Değirmenlik karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Cemal Sarı, Ömer Doğru

Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Salih, Hasan, Abdullah, Berhan(Hüseyin Genel), Osman, Eray(Hakan), Cemil, Deniz(Ceyhun)

Değirmenlik: Enver, Gençali, Fehim, Yusuf, Kemal, Onur, Halit, Burak(Hasan), Arif (Necati), Ertürk, Turan

Goller: Dk.63 ve 87 Cemil, Dk. 80 Ceyhun, Dk. 90 Hüseyin (Akova), Dk. 48 Ertürk(Değirmenlik)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde liderlik için sahaya çıkan Akova konuk ettiği Değirmenlik karşısında sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Akova oldu.

Dk. 1 Hızlı gelişen Akova atağında Değirmenlik ceza alanı içinde topla buluşan Osman defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Dk. 14 Değirmenlik atağında Akova defansının arkasında topla buluşan Turan kaleciyi geçmeye çalışırken yerde kaldı, fakat hakem buna da devam dedi.

Dk. 44 Soldan gelişen Akova atağında Eray topla defanstan sıyrılarak Değirmenlik ceza sahasına girerek ortasını yaptı ancak Deniz topa dokunamadı.

İkinci yarıya bu kez de Değirmenlik hızlı başladı.

Dk. 48 orta alanda topu kapan Kemal’ın yerden uzun pasında Akova defansının arkasına sarkan Ertürk gelişine plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 57 Sağ kanattan gelişen Akova atağında Hasan son çizgiye inerek ortasında arka direkte topla buluşan Cemil’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 63 Akova’nın kazandığı köşe atışında topun başına geçen Cemil’in ortasında kaleci Enver zamanlama hatası yapınca top arka direkten ağlara gitti. 1-1

Dk. 69 Akova atağında Cemil’in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Ceyhun kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurmakta gecikince top kalecide kaldı.

Dk. 80 Hızlı gelişen Akova atağında Cemil’in ara pasıyla topla buluşan Ceyhun kalcenin yanında topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

Dk. 87 Değirmenlik defansının uzaklaştırmak istediği topu kapan Cemil sağdan süratle ceza sahasına girdi. Plase bir vuruşla kalecinin altından topu ağlara gönderdi. 3-1