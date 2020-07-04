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Akova genel kurula gidiyor

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Akova genel kurula gidiyor

Geçtiğimiz sezon K-PET Birinci Ligde başarılı bir sezon geçirdikten sonra 2019 – 2020 sezonuna katılamayan Akova’da, Cengiz Ozaner başkanlığındaki yönetim kurulu genel kurul gerçekleştirecek.

Son 2 yıldır başkan olan Cengiz Ozaner’in görev süresi dolduğu için kulüp 6 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de genel kurul gerçekleştirecek.

Henüz kesinleşmiş başkan adayının çıkmadığı genel kurul öncesinde 2 isim başkan adaylığı için gündeme geldi. Kulübü tarihinde ilk kez K-PET Birinci Lige taşıyan ve Eray Vudalı Stadının da içerisinde bulunduğu tesislerin yapıldığı dönemde başkan olan Sermen Vudalı ile camianın önde gelen isimlerinden Şuayip Çelme’nin isimleri başkan adaylığı için gündeme geldi.

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