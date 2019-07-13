Akova geleneksel anı turnuvası gerçekleşecek

Akova Vuda Kulübünün, küçük yaşta hayatını kaybeden Akovalılar adına geleneksel olarak düzenlediği Genç Kalpler Futbol Anı Turnuvasının ikincisi gerçekleştirilecek.

Akova Vuda kulübünden yapılan açıklamaya göre turnuva 23-24 Temmuz tarihleri arasında Akova Şakir Mehmet Vudalı Spor Kompleksi-Eray Vudalı Stadında düzenlenecek olan turnuvaya son katılım tarihi ise 21 Temmuz saat 18:00'a kadar olacak.

Turnuva 7'ye 7 tam sahada oynanacak ve her takımın kadrosunda A takımlarda oynamış 4 lisanslı futbolcu yer alabilecek. Genç takımlarda oynayan futbolcular ise A takımlarda süre almadığı takdirde lisanssız kategorisinde değerlendirilecek.