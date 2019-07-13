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Akova geleneksel anı turnuvası gerçekleşecek

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Akova geleneksel anı turnuvası gerçekleşecek
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Akova Vuda Kulübünün, küçük yaşta hayatını kaybeden Akovalılar adına geleneksel olarak düzenlediği Genç Kalpler Futbol Anı Turnuvasının ikincisi gerçekleştirilecek.

Akova Vuda kulübünden yapılan açıklamaya göre turnuva 23-24 Temmuz tarihleri arasında  Akova Şakir Mehmet Vudalı Spor Kompleksi-Eray Vudalı Stadında düzenlenecek olan turnuvaya son katılım tarihi ise 21 Temmuz saat 18:00'a kadar olacak.

Turnuva 7'ye 7 tam sahada oynanacak ve her takımın kadrosunda A takımlarda oynamış 4 lisanslı futbolcu yer alabilecek. Genç takımlarda oynayan futbolcular ise A takımlarda  süre almadığı takdirde lisanssız kategorisinde değerlendirilecek.

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