Akova evinde üzüldü

Akova, ilk devrede evinde oynadığı maçlarda kaybettiği puanlara, ikinci devrenin ilk maçında Çanakkale karşısında devam ederken, rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Çanakkale ise son dakika golüne engel olamayarak beraberliğe razı oldu

K-PET Birinci Lig’de zirve hedefinde olan Akova, sıkıntılı bölgeden uzaklaşma hedefindeki Çanakkale karşısında 1 puanı son dakika golüyle kurtardı. Hakan Ünal’ın yönettiği maça Akova çok hırslı başlarken, golcüsü İrfan’ın 14 ve 28’deki golleriyle 2-0 öne geçti. Çanakkale bu gollere 40’ta Selçukla karşılık verince devre 2-1 sona erdi. Maçın 44. Dakikasında Akova’dan Eray kırmızı kart görünce ev sahibi ekip, ikinci devreyi 10 kişi oynadı. Çanakkale rakibinin eksilmesini iyi değerlendirirken, 62’de Uvanç, 71’de ise Kaan’ın golleriyle 3-2 öne geçti. Ancak konuk ekip son dakikada Akova’nın deneyimli yıldızı Cemil’i durduramayınca maç 3-3 sona erdi.