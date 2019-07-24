Akova'da yaprak dökümü

Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliğinde yaprak dökümü yaşanırken, başkan Cengiz Ozaner ile yönetici Aziz Azizoğlu'nun ayrılık kararları sonrasında teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve ekibi de takımdan ayrılma kararı aldı

Birinci Ligde geçtiğimiz sezon sportif açıdan başarılı bir sezon geçiren ve play off oynayan Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliğinde yaprak dökümü yaşanıyor.

Başkan Cengiz Ozaner'in ayrılık kararı sonrasında yıllardır yönetim kurullarında özveriyle çalışan ve adı bir ara başkan adaylığı için geçen Aziz Azizoğlu da yönetim kurullarında görev almayacağını açıkladı. Son olarak ise aldığı cazip tekliflere rağmen, Akova'da görev yapmaya devam etme düşüncesinde olan teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve ekibi de takımdan ayrılma kararı aldı.

Eralp Şerifoğlu aldığı kararı şu açıklamayla duyurdu:

"Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği futbol takımına iki sezondur ben ve antrenör arkadaşlarım sevgi ve istekle hizmet etmeye çalıştık. Kulübümüzde yeni sezonda da,her şartta görevime devam etme kararım ve isteğim vardı.

Tarihinin en başarılı sezonun ardından beklenmedik şansız sıkıntıların yaşanması ve sorunların bugüne kadar aşılamaması sonucunda, çok üzülerek görevimden ayrılma kararı aldım. Verilen emeklerin, kulüpçülüğün, forma sevgisinin anlamını bilen birisi olarak; Başta başarının mimarı futbolcu kardeşlerime, birlikte çalıştığımız başkanlarım, tüm yöneticilerime, takımımızı her zaman destekleyen Akova'nın taraftarlarına, yemeklerimizi hazırlayan eşlere, annelerimize bizlere verdiğiniz destek sevgi ve güven için kalpten teşekkür ederim.

İyi ki sizleri tanımışım.Hakkımız varsa helal olsun. Unutmayın: Başka Akova Vuda yok...Sevgiyle kalın..."

Bu arada camiayı toparlaması adına başkan adaylığı için baskı yapılan Sermen Vudalı ise sponsor bulduğu takdirde, başkan adayı olabilir. Ancak sponsor bulunamaması durumunda Sermen Vudalı da aday olamayacak ve kulüp kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.