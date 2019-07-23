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Akova'da, Vudalı'ya baskı var

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Akova'da başkan adayının olmaması sıkıntı yaratırken, baskı yapılan eski başkan Sermen Vudalı, sponsor bulmadan başkan adayı olmaya sıcak bakmıyor

Akova'da, Vudalı'ya baskı var
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Birinci Lig kulüplerinden Akova'da başkanlık görevini bırakacak olan Cengiz Ozaner'in yerine başkan adayı bulunamadı.

Genel kurulun henüz yapılmadığı Akova'da başkan adayının olmaması sıkıntıyı artırırken, teknik direktör Eralp Şerifoğlu'nun durumu da belirsiz konuma geldi.

Akova camiasının önde gelenleri, kulübe kalıcı eserler kazandırmış olan eski başkan Sermen Vudalı'ya başkan adayı olma konusunda baskı yapmaya başladılar.

Sponsor bulmadan başkan adayı olmaya sıcak bakmayan Sermen Vudalı ise sponsor bulma konusunda girişimler yapmaya başladı. Ancak henüz hiçbir sponsorla resmi anlaşma noktasına gelmeyen Sermen Vudalı, çalışmalarını sürdürüyor.

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