Akova'da kiralıklar belirlendi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Akova'da Makati Jeffrey, Koray Keleş, Osman Gün, Deniz Tekerek, Oğuzhan Duran ve Ahmet Gün kiralıklar olarak belirlendi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Akova'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, tamamlanan kamp sonrasında kiralık futbolcular da belirlendi.

Makati Jeffrey, Koray Keleş, Osman Gün, Deniz Tekerek, Oğuzhan Duran ve Ahmet Gün, başka takımlara kiralanacaklar.

Deniz için Yeni Boğaziçi, Osman için Maraş, Jeffrey için aralarında Çetinkaya'nın da bulunduğu 4 kulüp transfer girişimi yapıyor.

Bu arada Akova, Girne kampının son gününde Dumlupınar'ı 3-2 mağlup ederken, golleri İrfan 2 ve Umut kaydetti. Hamitköy'den transfer edilmek istenen Umut Göktaş ilk maçında 1 gol - 1 asist yaparak dikkat çekti.